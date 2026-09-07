Halma Aktie
WKN: 865047 / ISIN: GB0004052071
|Index im Blick
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07.09.2026 15:58:49
Aufschläge in London: FTSE 100 am Montagnachmittag in Grün
Am Montag notiert der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,16 Prozent fester bei 10 848,26 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,223 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 10 830,97 Punkte an der Kurstafel, nach 10 831,09 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 794,17 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 868,27 Punkten.
FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 07.08.2026, bei 10 901,09 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, den Stand von 10 368,05 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 notierte am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, bei 9 208,21 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 9,02 Prozent nach oben. 10 989,45 Punkte markierten den Höchststand des FTSE 100 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Standard Life (+ 2,14 Prozent auf 9,53 GBP), Diploma (+ 1,90 Prozent auf 72,55 GBP), Admiral Group (+ 1,89) Prozent auf 38,88 GBP), BP (+ 1,83 Prozent auf 5,50 GBP) und Halma (+ 1,66 Prozent auf 36,64 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind hingegen Fresnillo (-2,38 Prozent auf 30,71 GBP), Entain (-2,23 Prozent auf 5,16 GBP), Sage (-2,14 Prozent auf 10,29 GBP), RELX (-2,10 Prozent auf 25,65 GBP) und Pearson (-1,53 Prozent auf 11,61 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 18 352 396 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 315,858 Mrd. Euro macht die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,67 erwartet. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent bei der Bank of Georgia Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
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|Babcock International
|11,41
|-1,38%
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|156,00
|-1,27%
|BP plc (British Petrol)
|6,28
|-0,14%
|Diploma PLC
|83,90
|1,45%
|Entain PLC Registered Shs
|5,94
|-2,94%
|Fresnillo PLC
|35,82
|-2,40%
|Halma PLC
|42,46
|0,95%
|HSBC Holdings plc
|18,44
|0,62%
|Lloyds Banking Group
|1,32
|0,46%
|Pearson plc
|13,60
|-0,51%
|RELX PLC (ex Reed Elsevier)
|30,04
|-1,25%
|Sage PLC
|12,10
|-1,63%
|Standard Life PLC Registered Shs
|11,18
|0,63%
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|FTSE 100
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