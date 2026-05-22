Aufschläge in London: FTSE 100 am Nachmittag fester

Um 15:41 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,26 Prozent stärker bei 10 470,42 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,988 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 443,11 Zählern und damit 0,003 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 443,47 Punkte).

Das Tagestief des FTSE 100 betrug 10 435,53 Punkte, das Tageshoch hingegen 10 497,22 Zähler.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 2,70 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.04.2026, bei 10 476,46 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 20.02.2026, bei 10 686,89 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2025, lag der FTSE 100 bei 8 739,26 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 5,22 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Croda International (+ 4,67 Prozent auf 30,02 GBP), Flutter Entertainment (+ 3,02 Prozent auf 73,68 GBP), BT Group (+ 2,68 Prozent auf 2,25 GBP), 3i (+ 2,53 Prozent auf 23,07 GBP) und WPP 2012 (+ 2,53 Prozent auf 2,80 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil Fresnillo (-2,31 Prozent auf 32,20 GBP), BP (-2,11 Prozent auf 5,53 GBP), ConvaTec (-2,06 Prozent auf 1,99 GBP), Rightmove (-1,87 Prozent auf 4,03 GBP) und Prudential (-1,18 Prozent auf 11,31 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 31 018 384 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 270,201 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4,59 erwartet. Unter den Aktien im Index zeigt die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at