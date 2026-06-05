Aufschläge in London: FTSE 100-Anleger greifen zu

Das macht der FTSE 100 am Mittag.

Um 12:09 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,25 Prozent auf 10 386,22 Punkte zu. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,965 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 360,28 Punkte an der Kurstafel, nach 10 360,32 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 411,43 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 10 331,54 Einheiten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,222 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 05.05.2026, lag der FTSE 100 bei 10 219,11 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 05.03.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 413,94 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.06.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 8 811,04 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 4,37 Prozent zu. Bei 10 934,94 Punkten erreichte der FTSE 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 9 670,46 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Frasers Group (+ 3,25 Prozent auf 7,62 GBP), Experian (+ 3,10 Prozent auf 26,91 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,97) Prozent auf 94,34 GBP), Pearson (+ 2,54 Prozent auf 11,73 GBP) und J Sainsbury (+ 2,51 Prozent auf 3,03 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Halma (-3,32 Prozent auf 47,16 GBP), Anglo American (-2,19 Prozent auf 39,77 GBP), Glencore (-2,11 Prozent auf 5,97 GBP), Antofagasta (-2,07 Prozent auf 41,23 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-1,99 Prozent auf 14,80 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 8 926 936 Aktien gehandelt. Mit 276,527 Mrd. Euro weist die HSBC-Aktie im FTSE 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Die 3i-Aktie hat mit 4,47 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Im Index verzeichnet die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,17 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at