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Index im Fokus 26.05.2026 17:58:55

Aufschläge in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Aufschläge in London: FTSE 100 beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone

Der FTSE 100 verzeichnete am zweiten Tag der Woche Kursgewinne.

Am Dienstag tendierte der FTSE 100 via LSE zum Handelsende 0,24 Prozent höher bei 10 491,39 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,007 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,006 Prozent auf 10 465,62 Punkte an der Kurstafel, nach 10 466,26 Punkten am Vortag.

Bei 10 557,16 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 461,10 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.04.2026, den Wert von 10 379,08 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 26.02.2026, wies der FTSE 100 einen Wert von 10 846,70 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.05.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 8 717,97 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,43 Prozent. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell JD Sports Fashion (+ 4,69 Prozent auf 0,81 GBP), International Consolidated Airlines (+ 3,88 Prozent auf 4,12 GBP), Antofagasta (+ 3,66 Prozent auf 40,75 GBP), Glencore (+ 2,88 Prozent auf 5,86 GBP) und Metlen Energy Metals (+ 2,86 Prozent auf 41,04 EUR). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Melrose Industries (-5,38 Prozent auf 4,82 GBP), BP (-4,03 Prozent auf 5,29 GBP), Flutter Entertainment (-3,36 Prozent auf 71,28 GBP), Auto Trader Group (-3,35 Prozent auf 4,39 GBP) und Admiral Group (-3,22 Prozent auf 33,68 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 90 705 973 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 273,497 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie mit 4,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Glencore plc 6,79 2,11% Glencore plc
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International Consolidated Airlines S.A. 4,74 0,45% International Consolidated Airlines S.A.
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,92 0,43% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Legal & General plc 3,16 1,12% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,17 -1,14% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 5,59 -7,42% Melrose Industries PLC Registered Shs
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FTSE 100 10 491,39 0,24%

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