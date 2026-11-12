Aufschläge in London: FTSE 100 bewegt schlussendlich im Plus

Zum Handelsende bewegte sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,25 Prozent fester bei 10 863,09 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,265 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10 835,74 Punkte an der Kurstafel, nach 10 835,47 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 820,61 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 886,06 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 1,78 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 12.10.2026, bei 10 656,28 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 833,15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 12.11.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 911,42 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,16 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Burberry (+ 8,01 Prozent auf 11,81 GBP), 3i (+ 5,65 Prozent auf 27,10 GBP), Land Securities Group (+ 2,13 Prozent auf 6,96 GBP), Rolls-Royce (+ 2,01 Prozent auf 13,70 GBP) und United Utilities (+ 1,95 Prozent auf 15,70 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Endeavour Mining (-8,46 Prozent auf 37,78 GBP), Babcock International (-4,29 Prozent auf 9,95 GBP), Intermediate Capital Group (-3,79 Prozent auf 18,80 GBP), Fresnillo (-2,98 Prozent auf 24,44 GBP) und Coca-Cola HBC (-2,82 Prozent auf 42,08 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 76 970 084 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 275,099 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at