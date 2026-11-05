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FTSE 100-Performance im Fokus 05.11.2026 12:27:11

Aufschläge in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Aufschläge in London: FTSE 100-Börsianer greifen am Donnerstagmittag zu

Der FTSE 100 entwickelt sich derzeit positiv.

Der FTSE 100 gewinnt im LSE-Handel um 12:10 Uhr 0,76 Prozent auf 10 911,54 Punkte. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,232 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 10 829,26 Punkten, nach 10 829,21 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 948,24 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 828,89 Punkten lag.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den FTSE 100 bereits um 1,70 Prozent nach oben. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 05.10.2026, bei 10 497,94 Punkten. Der FTSE 100 erreichte vor drei Monaten, am 05.08.2026, den Wert von 10 888,30 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.11.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 777,08 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 9,65 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Zu den Top-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Endeavour Mining (+ 6,48 Prozent auf 40,23 GBP), Coca-Cola European Partners (+ 3,84 Prozent auf 115,84 USD), Bank of Georgia Group (+ 3,82 Prozent auf 130,30 GBP), BT Group (+ 3,77 Prozent auf 2,40 GBP) und Fresnillo (+ 3,38 Prozent auf 25,31 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil BAE Systems (-4,28 Prozent auf 19,03 GBP), Auto Trader Group (-3,61 Prozent auf 5,50 GBP), Babcock International (-0,96 Prozent auf 10,30 GBP), Associated British Foods (-0,79 Prozent auf 20,05 GBP) und ConvaTec (-0,63 Prozent auf 2,52 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 26 378 180 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit 262,769 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Auto Trader Group PLC 6,60 -3,65% Auto Trader Group PLC
Babcock International 12,05 -0,33% Babcock International
BAE Systems plc 22,20 -0,49% BAE Systems plc
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 152,00 2,70% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BT Group plc 2,60 -5,46% BT Group plc
Coca-Cola European Partners PLC 104,00 0,00% Coca-Cola European Partners PLC
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Endeavour Mining PLC 49,23 -0,16% Endeavour Mining PLC
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Lloyds Banking Group 1,15 -0,43% Lloyds Banking Group
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