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FTSE 100 aktuell 24.09.2026 12:26:57

Aufschläge in London: FTSE 100 fester

Aufschläge in London: FTSE 100 fester

Das macht das Börsenbarometer in London.

Um 12:09 Uhr legt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,02 Prozent auf 10 707,11 Punkte zu. Damit sind die enthaltenen Werte 3,188 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 10 705,47 Punkte an der Kurstafel, nach 10 705,26 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Donnerstag bei 10 666,91 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 728,42 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,451 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wies der FTSE 100 10 854,32 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 461,63 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 250,43 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 7,60 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit JD Sports Fashion (+ 2,99 Prozent auf 0,76 GBP), BAT (+ 2,00 Prozent auf 42,82 GBP), J Sainsbury (+ 1,98 Prozent auf 3,40 GBP), Ithaca Energy (+ 1,86 Prozent auf 2,96 GBP) und Diploma (+ 1,84 Prozent auf 77,60 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Standard Life (-3,89 Prozent auf 8,90 GBP), StJamess Place (-3,69 Prozent auf 10,57 GBP), Kingfisher (-3,16 Prozent auf 3,28 GBP), Computacenter (-2,92 Prozent auf 53,20 GBP) und Rentokil Initial (-2,72 Prozent auf 3,14 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 24 383 761 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 301,023 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at

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Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 165,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,54 -0,56% Barratt Developments PLC
BAT PLC (British American Tobacco) 49,33 0,28% BAT PLC (British American Tobacco)
Computacenter PLC 60,50 -0,82% Computacenter PLC
Diploma PLC 89,65 -0,72% Diploma PLC
HSBC Holdings plc 17,41 -0,63% HSBC Holdings plc
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,35 -0,77% Ithaca Energy PLC Registered Shs
J. Sainsbury plc 3,92 -0,41% J. Sainsbury plc
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 0,89 -0,45% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Kingfisher plc 3,83 -0,31% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,24 -1,08% Lloyds Banking Group
Rentokil Initial PlcShs 3,60 -0,63% Rentokil Initial PlcShs
St.James's Place PLC 12,30 -1,60% St.James's Place PLC
Standard Life PLC Registered Shs 10,29 -0,68% Standard Life PLC Registered Shs

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FTSE 100 10 679,99 -0,24%

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