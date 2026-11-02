Kingfisher Aktie

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WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214

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Kursverlauf 02.11.2026 12:27:06

Aufschläge in London: FTSE 100 klettert am Montagmittag

Aufschläge in London: FTSE 100 klettert am Montagmittag

In London ist heute ein stabiler Handel zu beobachten.

Am Montag geht es im FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,07 Prozent auf 10 737,52 Punkte aufwärts. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,262 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 729,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 729,78 Punkten am Vortag.

Bei 10 684,69 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 748,95 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 10 461,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 868,05 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 9 717,25 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell StJamess Place (+ 3,17 Prozent auf 10,73 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,83 Prozent auf 4,14 GBP), Weir Group (+ 2,82 Prozent auf 26,28 GBP), Kingfisher (+ 2,62 Prozent auf 3,61 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,55 Prozent auf 0,94 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ithaca Energy (-2,25 Prozent auf 2,96 GBP), Bank of Georgia Group (-2,08 Prozent auf 117,80 GBP), Endeavour Mining (-1,62 Prozent auf 36,76 GBP), BP (-1,57 Prozent auf 6,18 GBP) und Vodafone Group (-1,22 Prozent auf 1,18 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 58 084 660 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 274,828 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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Aktien in diesem Artikel

Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 142,00 0,71% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,94 1,55% Barratt Developments PLC
BP plc (British Petrol) 7,41 -1,23% BP plc (British Petrol)
Endeavour Mining PLC 43,89 -1,01% Endeavour Mining PLC
International Consolidated Airlines S.A. 4,92 1,53% International Consolidated Airlines S.A.
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,57 -0,94% Ithaca Energy PLC Registered Shs
JD Sports Fashion PLC Registered Shs 1,13 2,73% JD Sports Fashion PLC Registered Shs
Kingfisher plc 4,35 3,03% Kingfisher plc
Lloyds Banking Group 1,13 1,84% Lloyds Banking Group
Shell (ex Royal Dutch Shell) 48,15 -0,86% Shell (ex Royal Dutch Shell)
St.James's Place PLC 12,90 3,20% St.James's Place PLC
Vodafone Group PLC 1,40 -1,23% Vodafone Group PLC
Weir Group PLC 31,40 1,95% Weir Group PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 708,34 -0,20%

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