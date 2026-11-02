Kingfisher Aktie
WKN: 812861 / ISIN: GB0033195214
|Kursverlauf
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02.11.2026 12:27:06
Aufschläge in London: FTSE 100 klettert am Montagmittag
Am Montag geht es im FTSE 100 um 12:08 Uhr via LSE um 0,07 Prozent auf 10 737,52 Punkte aufwärts. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,262 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,003 Prozent auf 10 729,46 Punkte an der Kurstafel, nach 10 729,78 Punkten am Vortag.
Bei 10 684,69 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tagestief, während er hingegen mit 10 748,95 Punkten den höchsten Stand markierte.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn des Jahres
Der FTSE 100 lag noch vor einem Monat, am 02.10.2026, bei 10 461,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der FTSE 100 mit einer Bewertung von 10 868,05 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 9 717,25 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,90 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell StJamess Place (+ 3,17 Prozent auf 10,73 GBP), International Consolidated Airlines (+ 2,83 Prozent auf 4,14 GBP), Weir Group (+ 2,82 Prozent auf 26,28 GBP), Kingfisher (+ 2,62 Prozent auf 3,61 GBP) und JD Sports Fashion (+ 2,55 Prozent auf 0,94 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Ithaca Energy (-2,25 Prozent auf 2,96 GBP), Bank of Georgia Group (-2,08 Prozent auf 117,80 GBP), Endeavour Mining (-1,62 Prozent auf 36,76 GBP), BP (-1,57 Prozent auf 6,18 GBP) und Vodafone Group (-1,22 Prozent auf 1,18 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. Zuletzt wurden via LSE 58 084 660 Aktien gehandelt. Die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie macht im FTSE 100 mit 274,828 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.at
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Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
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12:27
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 fällt am Mittag (finanzen.at)
|
12:27
|Aufschläge in London: FTSE 100 klettert am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in London: FTSE 100 verliert zum Start des Montagshandels (finanzen.at)
|
30.10.26
|Freundlicher Handel: FTSE 100 letztendlich fester (finanzen.at)
|
30.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 bewegt sich am Freitagnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
30.10.26
|LSE-Handel: FTSE 100 verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
|
30.10.26
|Optimismus in London: FTSE 100 beginnt Freitagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
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29.10.26
|Pluszeichen in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels im Aufwind (finanzen.at)
Analysen zu Shell (ex Royal Dutch Shell)
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|26.10.26
|Shell Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Shell Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|142,00
|0,71%
|Barratt Developments PLC
|3,94
|1,55%
|BP plc (British Petrol)
|7,41
|-1,23%
|Endeavour Mining PLC
|43,89
|-1,01%
|International Consolidated Airlines S.A.
|4,92
|1,53%
|Ithaca Energy PLC Registered Shs
|3,57
|-0,94%
|JD Sports Fashion PLC Registered Shs
|1,13
|2,73%
|Kingfisher plc
|4,35
|3,03%
|Lloyds Banking Group
|1,13
|1,84%
|Shell (ex Royal Dutch Shell)
|48,15
|-0,86%
|St.James's Place PLC
|12,90
|3,20%
|Vodafone Group PLC
|1,40
|-1,23%
|Weir Group PLC
|31,40
|1,95%
Indizes in diesem Artikel
|FTSE 100
|10 708,34
|-0,20%
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