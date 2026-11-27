Der FTSE 100 ging mit Gewinnen aus dem Handelstag.

Der FTSE 100 tendierte im LSE-Handel letztendlich um 0,84 Prozent höher bei 10 698,81 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,146 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 609,16 Punkten, nach 10 609,30 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Freitag sein Tageshoch bei 10 714,10 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 609,16 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 3,41 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 686,54 Punkten auf. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 27.08.2026, bei 10 792,54 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 27.11.2025, stand der FTSE 100 bei 9 693,93 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7,51 Prozent zu Buche. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern markiert.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Fresnillo (+ 4,79 Prozent auf 22,95 GBP), Antofagasta (+ 4,40 Prozent auf 27,07 GBP), Glencore (+ 4,28 Prozent auf 4,66 GBP), Anglo American (+ 3,83 Prozent auf 33,33 GBP) und Standard Chartered (+ 3,50 Prozent auf 19,51 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Kingfisher (-1,81 Prozent auf 3,75 GBP), Marks Spencer (-1,71 Prozent auf 4,37 GBP), Associated British Foods (-1,51 Prozent auf 20,17 GBP), Coca-Cola HBC (-1,42 Prozent auf 43,02 GBP) und JD Sports Fashion (-1,32 Prozent auf 0,87 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 82 856 494 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 258,197 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at