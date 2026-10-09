Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit positivem Vorzeichen

Am Freitag ging es im FTSE 100 via LSE zum Handelsende um 1,06 Prozent auf 10 552,05 Punkte nach oben. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,143 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,001 Prozent auf 10 441,50 Punkte an der Kurstafel, nach 10 441,60 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag heute bei 10 441,50 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 10 577,33 Punkten erreichte.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der FTSE 100 bereits um 0,857 Prozent zu. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 09.09.2026, bei 10 670,06 Punkten. Der FTSE 100 notierte noch vor drei Monaten, am 09.07.2026, bei 10 472,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.10.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 509,40 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,04 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit RELX (+ 4,82 Prozent auf 27,20 GBP), Antofagasta (+ 4,58 Prozent auf 37,70 GBP), Sage (+ 4,28 Prozent auf 10,72 GBP), Intermediate Capital Group (+ 4,21 Prozent auf 18,08 GBP) und Experian (+ 4,20 Prozent auf 26,82 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Airtel Africa (-6,27 Prozent auf 2,90 GBP), Vodafone Group (-4,86 Prozent auf 1,18 GBP), BT Group (-2,38 Prozent auf 1,93 GBP), Kingfisher (-1,36 Prozent auf 3,18 GBP) und International Consolidated Airlines (-0,98 Prozent auf 4,16 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 81 269 929 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 284,439 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at