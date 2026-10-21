3i Aktie
WKN DE: A0MU9Q / ISIN: GB00B1YW4409
|Kursverlauf
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21.10.2026 17:58:53
Aufschläge in London: FTSE 100 letztendlich mit Zuschlägen
Schlussendlich beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,19 Prozent) bei 10 752,88 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,258 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,002 Prozent auf 10 733,25 Punkte an der Kurstafel, nach 10 733,00 Punkten am Vortag.
Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 10 703,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 10 775,94 Punkten.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 1,19 Prozent nach unten. Der FTSE 100 wurde vor einem Monat, am 21.09.2026, mit 10 739,01 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 21.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 585,91 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 21.10.2025, notierte der FTSE 100 bei 9 426,99 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,06 Prozent aufwärts. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 9 670,46 Zählern.
Die Tops und Flops im FTSE 100
Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Computacenter (+ 3,64 Prozent auf 51,20 GBP), Bank of Georgia Group (+ 3,08 Prozent auf 127,00 GBP), Experian (+ 2,65 Prozent auf 29,86 GBP), ConvaTec (+ 1,95 Prozent auf 2,40 GBP) und BP (+ 1,87 Prozent auf 6,17 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 derweil Aberdeen Group (-4,09 Prozent auf 2,25 GBP), 3i (-3,93 Prozent auf 23,25 GBP), Burberry (-2,37 Prozent auf 10,72 GBP), Fresnillo (-2,12 Prozent auf 26,32 GBP) und Antofagasta (-2,07 Prozent auf 32,24 GBP).
Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 68 443 747 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im FTSE 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 285,420 Mrd. Euro den größten Anteil ein.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Titel im Blick
In diesem Jahr präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Bank of Georgia Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.at
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|Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
|146,00
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|Barratt Developments PLC
|3,78
|-1,05%
|BP plc (British Petrol)
|7,49
|1,52%
|Burberry plc
|12,80
|0,31%
|Computacenter PLC
|62,00
|1,64%
|ConvaTec PLC
|2,88
|0,00%
|Experian PLC
|36,00
|1,69%
|Fresnillo PLC
|30,02
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|HSBC Holdings plc
|16,41
|-1,29%
|Lloyds Banking Group
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|-1,14%
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