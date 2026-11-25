Am Mittwoch bewegt sich der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0,41 Prozent höher bei 10 510,11 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3,170 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der FTSE 100 0,009 Prozent fester bei 10 468,06 Punkten, nach 10 467,07 Punkten am Vortag.

Bei 10 545,01 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 467,94 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der FTSE 100 bereits um 1,59 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 690,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10 886,16 Punkte. Vor einem Jahr, am 25.11.2025, stand der FTSE 100 noch bei 9 609,53 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 5,62 Prozent aufwärts. Der FTSE 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 670,46 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit Burberry (+ 3,24 Prozent auf 11,99 GBP), 3i (+ 2,64 Prozent auf 27,20 GBP), Imperial Brands (+ 2,35 Prozent auf 29,23 GBP), Kingfisher (+ 2,27 Prozent auf 3,79 GBP) und Reckitt Benckiser Group (+ 2,07 Prozent auf 58,26 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Computacenter (-2,86 Prozent auf 44,34 GBP), Auto Trader Group (-2,58 Prozent auf 5,36 GBP), Rolls-Royce (-2,03 Prozent auf 12,76 GBP), Standard Chartered (-2,00 Prozent auf 19,14 GBP) und Metlen Energy Metals (-1,68 Prozent auf 41,00 EUR).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 078 729 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 260,745 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Aktien

Die Bank of Georgia Group-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at