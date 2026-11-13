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Kursverlauf 13.11.2026 12:26:34

Aufschläge in London: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone

Aufschläge in London: FTSE 100 mittags in der Gewinnzone

Am Freitag wagen sich die Anleger in London aus der Reserve.

Der FTSE 100 steigt im LSE-Handel um 12:09 Uhr um 0,24 Prozent auf 10 889,42 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,292 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,002 Prozent stärker bei 10 863,28 Punkten, nach 10 863,09 Punkten am Vortag.

Bei 10 896,53 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 836,63 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der FTSE 100 bereits um 2,02 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, einen Stand von 10 650,33 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 10 772,67 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 9 807,68 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 9,43 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im FTSE 100

Die Gewinner-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Aviva (+ 2,62 Prozent auf 7,59 GBP), Centrica (+ 2,09 Prozent auf 1,58 GBP), Land Securities Group (+ 1,29 Prozent auf 7,05 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1,23 Prozent auf 37,10 GBP) und SSE (+ 1,19 Prozent auf 27,21 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil 3i (-2,73 Prozent auf 26,36 GBP), Babcock International (-1,71 Prozent auf 9,78 GBP), Vodafone Group (-1,59 Prozent auf 1,16 GBP), Weir Group (-1,51 Prozent auf 23,52 GBP) und WPP 2012 (-1,44 Prozent auf 4,14 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Unternehmen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 17 786 713 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 277,771 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 31,68 2,06% 3i plc
Aviva PLC Registered Shs 9,18 4,72% Aviva PLC Registered Shs
Babcock International 11,91 1,19% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 163,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Centrica plc 1,90 2,15% Centrica plc
HSBC Holdings plc 16,18 1,07% HSBC Holdings plc
Land Securities Group 8,42 1,51% Land Securities Group
Lloyds Banking Group 1,18 0,21% Lloyds Banking Group
Shell (ex Royal Dutch Shell) 44,81 1,23% Shell (ex Royal Dutch Shell)
Smiths PLC 32,40 0,62% Smiths PLC
SSE Plc 32,40 1,25% SSE Plc
Vodafone Group PLC 1,40 0,22% Vodafone Group PLC
Weir Group PLC 29,00 1,40% Weir Group PLC
WPP 2012 PLC 5,02 0,40% WPP 2012 PLC

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