Aufschläge in London: FTSE 100 nachmittags im Plus

Der FTSE 100 befindet sich heute im Aufwind.

Um 15:40 Uhr springt der FTSE 100 im LSE-Handel um 0,22 Prozent auf 10 495,25 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,144 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,005 Prozent auf 10 471,94 Punkte an der Kurstafel, nach 10 472,45 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der FTSE 100 bei 10 465,91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 10 506,13 Punkten.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 1,72 Prozent. Vor einem Monat, am 10.06.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 254,81 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 10.04.2026, stand der FTSE 100 bei 10 600,53 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, wies der FTSE 100 einen Wert von 8 975,66 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,47 Prozent. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 10 934,94 Punkte. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Vodafone Group (+ 12,26 Prozent auf 1,10 GBP), Entain (+ 3,51 Prozent auf 5,49 GBP), RELX (+ 2,57 Prozent auf 24,36 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,25 Prozent auf 0,83 GBP) und Land Securities Group (+ 1,98 Prozent auf 6,71 GBP). Die Verlierer im FTSE 100 sind derweil StJamess Place (-6,37 Prozent auf 11,83 GBP), AstraZeneca (-3,15 Prozent auf 129,34 GBP), Hiscox (-1,84 Prozent auf 18,64 GBP), Babcock International (-1,22 Prozent auf 10,14 GBP) und Imperial Brands (-1,13 Prozent auf 27,12 GBP).

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Vodafone Group-Aktie. 79 761 402 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie dominiert den FTSE 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 286,763 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,84 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at