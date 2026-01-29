Aufschläge in London: FTSE 100 notiert zum Start des Donnerstagshandels im Plus

Im FTSE 100 geht es im LSE-Handel um 09:12 Uhr um 0,60 Prozent aufwärts auf 10 214,98 Punkte. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 2,840 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,002 Prozent tiefer bei 10 154,18 Punkten in den Handel, nach 10 154,43 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des FTSE 100 lag heute bei 10 219,81 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 10 154,17 Punkten erreichte.

FTSE 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Gewinn von 0,708 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 29.12.2025, bei 9 866,53 Punkten. Der FTSE 100 wurde vor drei Monaten, am 29.10.2025, mit 9 756,14 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 29.01.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 557,81 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2,65 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 10 257,75 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 9 951,14 Punkten.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell 3i (+ 12,58 Prozent auf 35,43 GBP), Antofagasta (+ 6,34 Prozent auf 39,43 GBP), Fresnillo (+ 3,79 Prozent auf 42,72 GBP), Glencore (+ 3,28 Prozent auf 5,22 GBP) und Diageo (+ 3,27 Prozent auf 16,76 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen hingegen Ocado Group (-7,90 Prozent auf 2,26 GBP), Ashtead (-3,60 Prozent auf 49,28 GBP), Sage (-2,64 Prozent auf 9,69 GBP), Airtel Africa (-1,48 Prozent auf 3,46 GBP) und RELX (-1,37 Prozent auf 26,55 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 10 336 424 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 253,363 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

KGV und Dividende der FTSE 100-Mitglieder

Die 3i-Aktie verzeichnet mit 5,11 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at