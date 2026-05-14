Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|Index im Fokus
|
14.05.2026 15:58:09
Aufschläge in London: FTSE 100 stärker
Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,20 Prozent fester bei 10 345,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,948 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 325,17 Punkte an der Kurstafel, nach 10 325,35 Punkten am Vortag.
Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 375,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 310,16 Punkten lag.
So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,10 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 10 609,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 446,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 585,01 Punkten auf.
Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,97 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.
Heutige Tops und Flops im FTSE 100
Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Legal General (+ 5,89 Prozent auf 2,63 GBP), Airtel Africa (+ 5,51 Prozent auf 3,79 GBP), Admiral Group (+ 3,15) Prozent auf 32,72 GBP), Entain (+ 3,07 Prozent auf 5,44 GBP) und Imperial Brands (+ 3,01 Prozent auf 28,39 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil 3i (-12,72 Prozent auf 21,13 GBP), Burberry (-6,06 Prozent auf 10,92 GBP), Antofagasta (-2,26 Prozent auf 42,02 GBP), Fresnillo (-1,99 Prozent auf 37,09 GBP) und Flutter Entertainment (-1,66 Prozent auf 68,62 GBP) unter Druck.
Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Im FTSE 100 weist die Legal General-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47 693 176 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 261,522 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,55 erwartet. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,94 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Fresnillo PLC
|
15:58
|Handel in London: FTSE 100 verliert nachmittags (finanzen.at)
|
12:27
|Minuszeichen in London: FTSE 100 notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 zum Start des Freitagshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
14.05.26
|Gewinne in London: FTSE 100 präsentiert sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
14.05.26
|Aufschläge in London: FTSE 100 stärker (finanzen.at)
|
13.05.26
|LSE-Handel: FTSE 100 zum Handelsstart mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
12.05.26
|FTSE 100-Wert Fresnillo-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresnillo von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
|
11.05.26
|Börse London in Grün: FTSE 100 legt zum Ende des Montagshandels zu (finanzen.at)