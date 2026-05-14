Aufschläge in London: FTSE 100 stärker

Der FTSE 100 zeigt sich heute wenig bewegt.

Am Donnerstag tendiert der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE 0,20 Prozent fester bei 10 345,84 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,948 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 325,17 Punkte an der Kurstafel, nach 10 325,35 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 10 375,43 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 10 310,16 Punkten lag.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Gewinne von 1,10 Prozent. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 14.04.2026, bei 10 609,06 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, lag der FTSE 100-Kurs bei 10 446,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.05.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 585,01 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 3,97 Prozent nach oben. Der FTSE 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 10 934,94 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 9 670,46 Zähler.

Heutige Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit Legal General (+ 5,89 Prozent auf 2,63 GBP), Airtel Africa (+ 5,51 Prozent auf 3,79 GBP), Admiral Group (+ 3,15) Prozent auf 32,72 GBP), Entain (+ 3,07 Prozent auf 5,44 GBP) und Imperial Brands (+ 3,01 Prozent auf 28,39 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil 3i (-12,72 Prozent auf 21,13 GBP), Burberry (-6,06 Prozent auf 10,92 GBP), Antofagasta (-2,26 Prozent auf 42,02 GBP), Fresnillo (-1,99 Prozent auf 37,09 GBP) und Flutter Entertainment (-1,66 Prozent auf 68,62 GBP) unter Druck.

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Legal General-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 47 693 176 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 261,522 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,55 erwartet. Legal General-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,94 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at