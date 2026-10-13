Aufschläge in London: FTSE 100 steigt

Am Dienstag springt der FTSE 100 um 15:41 Uhr via LSE um 0,36 Prozent auf 10 694,97 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,187 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,001 Prozent auf 10 656,18 Punkte an der Kurstafel, nach 10 656,28 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 656,15 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 10 762,01 Einheiten.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, stand der FTSE 100 bei 10 650,44 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, bewegte sich der FTSE 100 bei 10 498,29 Punkten. Der FTSE 100 stand vor einem Jahr, am 13.10.2025, bei 9 442,87 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7,47 Prozent nach oben. Aktuell liegt der FTSE 100 bei einem Jahreshoch von 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Melrose Industries (+ 4,09 Prozent auf 4,68 GBP), WPP 2012 (+ 3,59 Prozent auf 3,92 GBP), JD Sports Fashion (+ 2,96 Prozent auf 0,88 GBP), BP (+ 2,94 Prozent auf 6,05 GBP) und NatWest Group (+ 2,51 Prozent auf 6,70 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil London Stock Exchange (LSE) (-4,66 Prozent auf 83,52 GBP), Antofagasta (-2,61 Prozent auf 37,01 GBP), Rolls-Royce (-2,15 Prozent auf 13,66 GBP), Balfour Beatty (-1,99 Prozent auf 8,64 GBP) und IMI (-1,93 Prozent auf 30,50 GBP) unter Druck.

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 37 252 806 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 282,941 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 weist die Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at