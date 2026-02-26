Fresnillo Aktie
WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12
|FTSE 100 im Fokus
|
26.02.2026 15:58:52
Aufschläge in London: FTSE 100 steigt nachmittags
Um 15:40 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,01 Prozent auf 10 807,04 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,115 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 10 806,37 Punkten, nach 10 806,41 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 831,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 770,78 Zählern.
So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 1,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 148,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 691,58 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 731,46 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,60 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 831,89 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Howden Joinery Group (+ 10,40 Prozent auf 9,45 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 7,39 Prozent auf 83,70 GBP), Entain (+ 5,47 Prozent auf 6,02 GBP), Rolls-Royce (+ 4,73 Prozent auf 13,72 GBP) und easyJet (+ 4,25 Prozent auf 4,82 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Hikma Pharmaceuticals (-15,98 Prozent auf 13,88 GBP), Ocado Group (-7,70 Prozent auf 2,17 GBP), Fresnillo (-4,67 Prozent auf 41,24 GBP), Antofagasta (-4,44 Prozent auf 42,57 GBP) und Anglo American (-3,68 Prozent auf 36,88 GBP).
Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen
Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 445 717 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,349 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf
Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu London Stock Exchange (LSE)
|
17:58
|Freitagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende im Plus (finanzen.at)
|
17:58
|Börse London in Grün: FTSE 100 schlussendlich freundlich (finanzen.at)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 legt am Freitagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
15:58
|Gute Stimmung in London: FTSE 100 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
13:03
|Elliott hält Druck auf LSEG trotz Rekord-Aktienrückkauf hoch (Dow Jones)
|
12:27
|Freundlicher Handel: STOXX 50 am Freitagmittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:27
|Börse London: FTSE 100 in Grün (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: STOXX 50 verbucht zum Start des Freitagshandels Gewinne (finanzen.at)