Aufschläge in London: FTSE 100 steigt nachmittags

Am vierten Tag der Woche agieren die Anleger in London vorsichtiger.

Um 15:40 Uhr gewinnt der FTSE 100 im LSE-Handel 0,01 Prozent auf 10 807,04 Punkte. Die FTSE 100-Mitglieder sind damit 3,115 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent schwächer bei 10 806,37 Punkten, nach 10 806,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 831,89 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 770,78 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der FTSE 100 bereits um 1,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 26.01.2026, wies der FTSE 100 einen Stand von 10 148,85 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 26.11.2025, wurde der FTSE 100 auf 9 691,58 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 26.02.2025, lag der FTSE 100 noch bei 8 731,46 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 8,60 Prozent nach oben. Im Jahreshoch erreichte der FTSE 100 bislang 10 831,89 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Howden Joinery Group (+ 10,40 Prozent auf 9,45 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 7,39 Prozent auf 83,70 GBP), Entain (+ 5,47 Prozent auf 6,02 GBP), Rolls-Royce (+ 4,73 Prozent auf 13,72 GBP) und easyJet (+ 4,25 Prozent auf 4,82 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil Hikma Pharmaceuticals (-15,98 Prozent auf 13,88 GBP), Ocado Group (-7,70 Prozent auf 2,17 GBP), Fresnillo (-4,67 Prozent auf 41,24 GBP), Antofagasta (-4,44 Prozent auf 42,57 GBP) und Anglo American (-3,68 Prozent auf 36,88 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 29 445 717 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die AstraZeneca-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 272,349 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die FTSE 100-Werte auf

Unter den FTSE 100-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die WPP 2012-Aktie mit 4,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. In puncto Dividendenrendite ist die Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at