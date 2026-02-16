Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Der FTSE 100 kommt heute nicht vom Fleck.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 10 461,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,053 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 446,25 Zählern und damit 0,001 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 446,35 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 490,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 446,25 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 235,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 698,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, lag der FTSE 100 bei 8 732,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,13 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 535,76 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell NatWest Group (+ 4,27 Prozent auf 6,05 GBP), Melrose Industries (+ 4,02 Prozent auf 6,68 GBP), BAE Systems (+ 3,15 Prozent auf 20,30 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,29 Prozent auf 36,70 EUR) und Barclays (+ 2,10 Prozent auf 4,64 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Barratt Developments (-3,34 Prozent auf 3,76 GBP), WPP 2012 (-2,64 Prozent auf 2,66 GBP), Croda International (-2,42 Prozent auf 29,82 GBP), Ocado Group (-2,37 Prozent auf 2,19 GBP) und Imperial Brands (-2,25 Prozent auf 32,14 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 25 032 135 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 269,766 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at