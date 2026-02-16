Melrose Industries Aktie

Melrose Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D648 / ISIN: GB00BNGDN821

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100-Performance 16.02.2026 15:59:09

Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht am Montagnachmittag Zuschläge

Der FTSE 100 kommt heute nicht vom Fleck.

Der FTSE 100 notiert im LSE-Handel um 15:41 Uhr um 0,14 Prozent stärker bei 10 461,31 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 3,053 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 446,25 Zählern und damit 0,001 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 446,35 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 490,09 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 446,25 Zählern.

FTSE 100 auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 16.01.2026, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 10 235,29 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 9 698,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.02.2025, lag der FTSE 100 bei 8 732,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5,13 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 10 535,76 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 951,14 Punkten verzeichnet.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind aktuell NatWest Group (+ 4,27 Prozent auf 6,05 GBP), Melrose Industries (+ 4,02 Prozent auf 6,68 GBP), BAE Systems (+ 3,15 Prozent auf 20,30 GBP), Metlen Energy Metals (+ 2,29 Prozent auf 36,70 EUR) und Barclays (+ 2,10 Prozent auf 4,64 GBP). Flop-Aktien im FTSE 100 sind derweil Barratt Developments (-3,34 Prozent auf 3,76 GBP), WPP 2012 (-2,64 Prozent auf 2,66 GBP), Croda International (-2,42 Prozent auf 29,82 GBP), Ocado Group (-2,37 Prozent auf 2,19 GBP) und Imperial Brands (-2,25 Prozent auf 32,14 GBP).

FTSE 100-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via LSE 25 032 135 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist im FTSE 100 mit 269,766 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Im FTSE 100 hat die WPP 2012-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 8,20 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Alle FTSE 100-Werte im Überblick

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Legal & General plc

mehr Nachrichten

Analysen zu Legal & General plc

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AstraZeneca PLC 173,25 -0,23% AstraZeneca PLC
BAE Systems plc 23,42 3,31% BAE Systems plc
Barclays plc 5,32 0,76% Barclays plc
Barratt Developments PLC 4,31 -3,34% Barratt Developments PLC
Croda International PLC Registered Shs 34,64 -1,62% Croda International PLC Registered Shs
Imperial Brands plc 36,91 -3,25% Imperial Brands plc
Legal & General plc 3,15 0,96% Legal & General plc
Lloyds Banking Group 1,18 0,43% Lloyds Banking Group
Melrose Industries PLC Registered Shs 7,68 3,95% Melrose Industries PLC Registered Shs
Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs 36,30 2,08% Metlen Energy & Metals PLC Registered Shs
NatWest Group PLC Registered Shs 7,01 3,94% NatWest Group PLC Registered Shs
Ocado Group PLC 2,50 -1,96% Ocado Group PLC
WPP 2012 PLC 3,02 -4,43% WPP 2012 PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 473,69 0,26%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 7: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 7
14.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.02.26 KW 7: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schlussendlich fester -- DAX schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen