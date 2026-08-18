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Index-Performance im Blick 18.08.2026 17:58:50

Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Gewinne

Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht letztendlich Gewinne

Zum Handelsschluss agierten die Anleger in London vorsichtiger.

Am Dienstag beendete der FTSE 100 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 10 728,04 Punkten. Der Börsenwert der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3,213 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,005 Prozent höher bei 10 720,85 Punkten, nach 10 720,30 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 10 701,69 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 10 779,85 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des FTSE 100

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wurde am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, mit 10 600,37 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 18.05.2026, wies der FTSE 100 10 323,75 Punkte auf. Der FTSE 100 wies vor einem Jahr, am 18.08.2025, einen Wert von 9 157,74 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 7,81 Prozent zu. Das FTSE 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen derzeit RELX (+ 2,83 Prozent auf 25,40 GBP), Experian (+ 2,72 Prozent auf 28,75 GBP), BP (+ 2,68 Prozent auf 5,34 GBP), Burberry (+ 2,33 Prozent auf 10,75 GBP) und AstraZeneca (+ 2,13 Prozent auf 118,06 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 derweil Halma (-3,57 Prozent auf 35,70 GBP), Babcock International (-3,27 Prozent auf 11,39 GBP), Weir Group (-3,22 Prozent auf 25,86 GBP), Bank of Georgia Group (-3,08 Prozent auf 129,10 GBP) und Diploma (-2,79 Prozent auf 71,50 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 63 666 625 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 306,773 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel

2026 hat die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14,84 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Babcock International 13,39 -1,98% Babcock International
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BP plc (British Petrol) 6,22 1,04% BP plc (British Petrol)
Burberry plc 12,63 3,10% Burberry plc
Diploma PLC 83,80 -2,61% Diploma PLC
Experian PLC 33,60 3,07% Experian PLC
Halma PLC 41,98 -2,91% Halma PLC
HSBC Holdings plc 17,75 -0,76% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,32 -1,01% Lloyds Banking Group
RELX PLC (ex Reed Elsevier) 30,12 3,58% RELX PLC (ex Reed Elsevier)
Weir Group PLC 30,40 -3,80% Weir Group PLC

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