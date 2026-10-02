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FTSE 100 aktuell 02.10.2026 12:27:13

Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge

Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht mittags Zuschläge

Der FTSE 100 zeigt sich am fünften Tag der Woche kaum verändert.

Am Freitag geht es im FTSE 100 um 12:10 Uhr via LSE um 0,11 Prozent auf 10 439,97 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,171 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,000 Prozent auf 10 428,23 Punkte an der Kurstafel, nach 10 428,27 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 425,84 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 503,15 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gab der FTSE 100 bereits um 2,39 Prozent nach. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 02.09.2026, bei 10 756,45 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.07.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 652,87 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 02.10.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 427,73 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4,91 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit BT Group (+ 4,01 Prozent auf 1,99 GBP), Halma (+ 2,31 Prozent auf 35,44 GBP), Vodafone Group (+ 2,10 Prozent auf 1,27 GBP), Balfour Beatty (+ 1,96 Prozent auf 9,38 GBP) und Pershing Square (+ 1,65 Prozent auf 36,96 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil IG Group (-22,44 Prozent auf 9,92 GBP), Standard Chartered (-2,43 Prozent auf 21,64 GBP), Bank of Georgia Group (-2,21 Prozent auf 132,41 GBP), Intermediate Capital Group (-2,01 Prozent auf 17,59 GBP) und SSE (-1,50 Prozent auf 24,36 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 41 861 594 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 301,347 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

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