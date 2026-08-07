Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge

Am Freitag geht es im FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,48 Prozent auf 10 920,25 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,253 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 867,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10 867,89 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 855,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 959,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,480 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 10 665,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 276,95 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 100,77 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 6,14 Prozent auf 29,06 GBP), Endeavour Mining (+ 4,73 Prozent auf 40,72 GBP), Prudential (+ 2,97 Prozent auf 10,58 GBP), Diageo (+ 2,89 Prozent auf 17,83 GBP) und StJamess Place (+ 2,86 Prozent auf 11,50 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Pearson (-1,55 Prozent auf 12,10 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,25 Prozent auf 32,74 GBP), BP (-1,09 Prozent auf 5,14 GBP), BT Group (-1,05 Prozent auf 1,98 GBP) und Glencore (-0,99 Prozent auf 5,60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 34 935 590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 303,101 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at