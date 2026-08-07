Fresnillo Aktie

Fresnillo für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MVZE / ISIN: GB00B2QPKJ12

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
FTSE 100 aktuell 07.08.2026 15:58:50

Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge

Aufschläge in London: FTSE 100 verbucht nachmittags Zuschläge

Der FTSE 100 steigt am fünften Tag der Woche.

Am Freitag geht es im FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE um 0,48 Prozent auf 10 920,25 Punkte nach oben. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 3,253 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,000 Prozent auf 10 867,91 Punkte an der Kurstafel, nach 10 867,89 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 855,17 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 959,94 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche kletterte der FTSE 100 bereits um 0,480 Prozent. Der FTSE 100 stand vor einem Monat, am 07.07.2026, bei 10 665,88 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2026, wurde der FTSE 100 auf 10 276,95 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.08.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9 100,77 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 9,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des FTSE 100 bereits bei 10 989,45 Punkten. Bei 9 670,46 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

FTSE 100-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 6,14 Prozent auf 29,06 GBP), Endeavour Mining (+ 4,73 Prozent auf 40,72 GBP), Prudential (+ 2,97 Prozent auf 10,58 GBP), Diageo (+ 2,89 Prozent auf 17,83 GBP) und StJamess Place (+ 2,86 Prozent auf 11,50 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Pearson (-1,55 Prozent auf 12,10 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-1,25 Prozent auf 32,74 GBP), BP (-1,09 Prozent auf 5,14 GBP), BT Group (-1,05 Prozent auf 1,98 GBP) und Glencore (-0,99 Prozent auf 5,60 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 34 935 590 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von HSBC mit 303,101 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

FTSE 100-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Die Bank of Georgia Group-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14,84 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle FTSE 100-Werte im Überblick
Zur FTSE 100-Realtime-Indikation
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: SB_photos / Shutterstock.com

Nachrichten zu Shell (ex Royal Dutch Shell)

mehr Nachrichten

Analysen zu Fresnillo PLC

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Babcock International 13,86 -0,57% Babcock International
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 145,00 3,57% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
BP plc (British Petrol) 6,03 -1,34% BP plc (British Petrol)
BT Group plc 2,32 0,39% BT Group plc
Diageo plc 20,67 3,58% Diageo plc
Endeavour Mining PLC 47,35 1,61% Endeavour Mining PLC
Fresnillo PLC 33,74 3,88% Fresnillo PLC
Glencore plc 6,50 -1,52% Glencore plc
HSBC Holdings plc 17,96 0,87% HSBC Holdings plc
Lloyds Banking Group 1,34 1,13% Lloyds Banking Group
Pearson plc 14,21 -0,63% Pearson plc
Prudential plc 12,20 1,16% Prudential plc
Shell (ex Royal Dutch Shell) 38,21 -1,19% Shell (ex Royal Dutch Shell)
St.James's Place PLC 13,50 3,05% St.James's Place PLC

Indizes in diesem Artikel

FTSE 100 10 901,09 0,31%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16:23 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
15:50 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen