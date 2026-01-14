Aufschläge in London: FTSE 100 zeigt sich am Mittag fester

Mit dem FTSE 100 geht es am Mittwochmittag aufwärts.

Der FTSE 100 verbucht im LSE-Handel um 12:09 Uhr Gewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 10 163,81 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,821 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 10 137,31 Zählern und damit 0,000 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (10 137,35 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10 175,52 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10 135,35 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der FTSE 100 bereits um 0,389 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 9 649,03 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 14.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 452,77 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.01.2025, betrug der FTSE 100-Kurs 8 201,54 Punkte.

FTSE 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2,41 Prozent auf 143,46 GBP), Glencore (+ 2,18 Prozent auf 4,80 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 1,43 Prozent auf 15,60 GBP), Rio Tinto (+ 1,38 Prozent auf 63,00 GBP) und Marks Spencer (+ 1,33 Prozent auf 3,51 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen derweil Pearson (-7,08 Prozent auf 9,99 GBP), Ocado Group (-1,90 Prozent auf 2,83 GBP), Sage (-1,58 Prozent auf 10,92 GBP), Melrose Industries (-1,51 Prozent auf 6,36 GBP) und WPP 2012 (-1,46 Prozent auf 3,16 GBP).

Die teuersten FTSE 100-Konzerne

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 20 641 737 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht im FTSE 100 mit 252,597 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die 3i-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,77 erwartet. Die Legal General-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,51 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

