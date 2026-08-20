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Index-Bewegung 20.08.2026 17:58:41

Aufschläge in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

Aufschläge in London: FTSE 100 zum Ende des Donnerstagshandels mit Zuschlägen

So performte der FTSE 100 am vierten Tag der Woche zum Handelsende.

Der FTSE 100 schloss nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 10 748,16 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 3,191 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,001 Prozent leichter bei 10 743,23 Punkten, nach 10 743,35 Punkten am Vortag.

Bei 10 766,85 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 684,38 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht ging es für den FTSE 100 bereits um 0,017 Prozent abwärts. Der FTSE 100 notierte noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 10 524,76 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10 432,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9 288,14 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,01 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des FTSE 100 steht derzeit bei 10 989,45 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9 670,46 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Weir Group (+ 4,09 Prozent auf 27,50 GBP), Fresnillo (+ 2,69 Prozent auf 31,68 GBP), BP (+ 2,39 Prozent auf 5,52 GBP), Endeavour Mining (+ 2,07 Prozent auf 44,96 GBP) und Diageo (+ 2,01 Prozent auf 17,24 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen JD Sports Fashion (-14,32 Prozent auf 0,80 GBP), Investec (-4,59 Prozent auf 6,34 GBP), Legal General (-3,93 Prozent auf 2,86 GBP), Burberry (-2,45 Prozent auf 10,57 GBP) und ConvaTec (-2,17 Prozent auf 2,26 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Das größte Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. 70 340 653 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 macht die HSBC-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 302,962 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,67 zu Buche schlagen. Bank of Georgia Group lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 14,84 Prozent.

Redaktion finanzen.at

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