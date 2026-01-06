Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den FTSE 100 auch am zweiten Tag der Woche aufwärts.

Um 09:11 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,54 Prozent höher bei 10 058,49 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,900 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 10 004,40 Punkte an der Kurstafel, nach 10 004,57 Punkten am Vortag.

Bei 10 059,08 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 10 003,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 05.12.2025, einen Wert von 9 667,01 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.10.2025, wurde der FTSE 100 mit 9 479,14 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 06.01.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 249,66 Punkten.

FTSE 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Ocado Group (+ 6,34 Prozent auf 2,52 GBP), WPP 2012 (+ 3,18 Prozent auf 3,50 GBP), Next (+ 3,05 Prozent auf 140,05 GBP), Tesco (+ 2,37 Prozent auf 4,53 GBP) und Rentokil Initial (+ 1,86 Prozent auf 4,53 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen JD Sports Fashion (-3,62 Prozent auf 0,84 GBP), Auto Trader Group (-2,56 Prozent auf 5,70 GBP), RELX (-1,39 Prozent auf 30,47 GBP), Entain (-1,08 Prozent auf 7,69 GBP) und Compass Group (-0,91 Prozent auf 22,95 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 725 822 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 243,348 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Blick

Die 3i-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die Legal General-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

