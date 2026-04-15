Aufschläge in London: FTSE 100 zum Start des Mittwochshandels mit Gewinnen

Der FTSE 100 erhöht sich im LSE-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent auf 10 634,72 Punkte. Insgesamt kommt der FTSE 100 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 3,016 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,001 Prozent auf 10 609,21 Punkte an der Kurstafel, nach 10 609,06 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte heute sein Tagestief bei 10 609,19 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 10 637,33 Punkten lag.

So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Plus von 0,314 Prozent. Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 10 261,15 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.01.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 238,94 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bewegte sich der FTSE 100 bei 8 249,12 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 6,87 Prozent nach oben. Der FTSE 100 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 10 934,94 Punkten. Bei 9 670,46 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Gewinner-Aktien im FTSE 100 zählen aktuell Barratt Developments (+ 2,52 Prozent auf 2,65 GBP), Antofagasta (+ 2,39 Prozent auf 39,68 GBP), 3i (+ 1,99 Prozent auf 28,21 GBP), Ocado Group (+ 1,66 Prozent auf 1,85 GBP) und Phoenix Group (+ 1,57 Prozent auf 7,25 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen hingegen Burberry (-2,74 Prozent auf 11,38 GBP), Airtel Africa (-1,56 Prozent auf 3,67 GBP), Prudential (-1,25 Prozent auf 11,11 GBP), Imperial Brands (-1,19 Prozent auf 28,98 GBP) und Associated British Foods (-1,01 Prozent auf 18,57 GBP).

Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 968 786 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von AstraZeneca mit 267,386 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die 3i-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,16 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Legal General-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,37 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at