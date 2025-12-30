Lloyds Banking Group Aktie
WKN: 871784 / ISIN: GB0008706128
30.12.2025 15:58:56
Aufschläge in London: So steht der FTSE 100 aktuell
Der FTSE 100 klettert im LSE-Handel um 15:40 Uhr um 0,63 Prozent auf 9 928,35 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,856 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 9 866,53 Punkten, nach 9 866,53 Punkten am Vortag.
Bei 9 931,26 Einheiten erreichte der FTSE 100 sein Tageshoch, während er hingegen mit 9 859,77 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 stand am vorherigen Handelstag, dem 28.11.2025, bei 9 720,51 Punkten. Der FTSE 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 30.09.2025, den Stand von 9 350,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.12.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 121,01 Punkten auf.
Seit Anfang des Jahres 2025 ging es für den Index bereits um 20,20 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 9 931,26 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 544,83 Punkten.
FTSE 100-Top-Flop-Aktien
Die stärksten Einzelwerte im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 5,07 Prozent auf 33,56 GBP), Airtel Africa (+ 3,60 Prozent auf 3,57 GBP), Antofagasta (+ 2,49 Prozent auf 32,91 GBP), Glencore (+ 2,28 Prozent auf 4,06 GBP) und B&M European Value Retail SA Reg (+ 1,56 Prozent auf 1,70 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil DCC (-2,09 Prozent auf 45,92 GBP), Ocado Group (-1,46 Prozent auf 2,36 GBP), Experian (-0,99 Prozent auf 33,97 GBP), ConvaTec (-0,66 Prozent auf 2,41 GBP) und Intertek (-0,52 Prozent auf 46,32 GBP).
Blick in den FTSE 100: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via LSE 11 381 636 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 weist die AstraZeneca-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 243,187 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Mitglieder
Die 3i-Aktie hat mit 4,93 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,42 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.at
