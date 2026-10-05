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FTSE 100 im Blick 05.10.2026 09:28:50

Aufschläge in London: Zum Start Gewinne im FTSE 100

Aufschläge in London: Zum Start Gewinne im FTSE 100

Der FTSE 100 bleibt auch am Montagmorgen in der Gewinnzone.

Am Montag notiert der FTSE 100 um 09:10 Uhr via LSE 0,27 Prozent stärker bei 10 489,99 Punkten. Damit sind die im FTSE 100 enthaltenen Werte 3,137 Bio. Euro wert. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,004 Prozent höher bei 10 462,38 Punkten, nach 10 461,95 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 10 511,59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 10 462,38 Punkten.

So bewegt sich der FTSE 100 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, einen Wert von 10 831,09 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.07.2026, wurde der FTSE 100 mit 10 679,03 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9 491,25 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,41 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 10 989,45 Punkten. 9 670,46 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich derzeit Ithaca Energy (+ 2,40 Prozent auf 2,82 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 1,68 Prozent auf 82,26 GBP), BT Group (+ 1,66 Prozent auf 2,00 GBP), Airtel Africa (+ 1,30 Prozent auf 3,12 GBP) und Sage (+ 1,22 Prozent auf 9,95 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich derweil 3i (-2,82 Prozent auf 24,83 GBP), IG Group (-2,78 Prozent auf 9,63 GBP), International Consolidated Airlines (-1,69 Prozent auf 4,34 GBP), Whitbread (-1,64 Prozent auf 24,00 GBP) und Barratt Developments (-0,76 Prozent auf 3,16 GBP).

Die meistgehandelten FTSE 100-Aktien

Die Lloyds Banking Group-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 2 565 899 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die HSBC-Aktie weist im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 292,119 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

In diesem Jahr weist die Bank of Georgia Group-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 auf. Mit 14,84 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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3i plc 28,29 -6,63% 3i plc
Airtel Africa 3,68 0,27% Airtel Africa
Bank of Georgia Group PLC Registered Shs 155,00 0,00% Bank of Georgia Group PLC Registered Shs
Barratt Developments PLC 3,66 -2,66% Barratt Developments PLC
BT Group plc 2,35 1,38% BT Group plc
HSBC Holdings plc 17,26 1,55% HSBC Holdings plc
IG Group Holdings PLC 11,50 -2,13% IG Group Holdings PLC
International Consolidated Airlines S.A. 5,13 -1,12% International Consolidated Airlines S.A.
Ithaca Energy PLC Registered Shs 3,33 1,77% Ithaca Energy PLC Registered Shs
Lloyds Banking Group 1,23 0,86% Lloyds Banking Group
London Stock Exchange (LSE) 97,16 2,06% London Stock Exchange (LSE)
Sage PLC 11,90 1,71% Sage PLC
Whitbread PLC 28,42 -1,80% Whitbread PLC

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