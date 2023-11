Aufschläge in Moskau: RTS am Mittag mit positivem Vorzeichen

Um 12:01 Uhr bewegt sich der RTS im MICEX-Handel 0,05 Prozent höher bei 1 080,35 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 7,624 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,079 Prozent auf 1 080,67 Punkte an der Kurstafel, nach 1 079,82 Punkten am Vortag.

Der RTS erreichte heute sein Tageshoch bei 1 087,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 1 078,59 Punkten lag.

RTS-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der RTS bislang Verluste von 0,645 Prozent. Vor einem Monat, am 03.10.2023, stand der RTS noch bei 993,74 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 03.08.2023, notierte der RTS bei 1 046,57 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2022, stand der RTS bei 1 094,30 Punkten.

Auf Jahressicht 2023 kletterte der Index bereits um 12,18 Prozent. In diesem Jahr markierte der RTS bereits ein Jahreshoch bei 1 107,08 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 900,08 Zähler.

RTS-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind derzeit Surgutneftegas Pref (+ 0,59 Prozent auf 56,04 RUB), Novolipetsk Steel (+ 0,53 Prozent auf 188,50 RUB), JSFC Sistema (+ 0,46 Prozent auf 16,54 RUB), Bashneft Pref (+ 0,42 Prozent auf 1 557,00 RUB) und SOLLERS (+ 0,26 Prozent auf 956,00 RUB). Die schwächsten RTS-Aktien sind hingegen Phosagro (-1,45 Prozent auf 6 604,00 RUB), PIK (-1,39 Prozent auf 709,30 RUB), ALROSA (-1,24 Prozent auf 69,99 RUB), INTER RAO (-1,13 Prozent auf 4,20 RUB) und Surgutneftegas (-0,94 Prozent auf 31,57 RUB).

RTS-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die VTB Bank-Aktie das größte Handelsvolumen im RTS auf. 36 952 640 000 Aktien wurden zuletzt via MICEX gehandelt. Mit 6,441 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der RTS-Titel

Die Gazprom PJSC-Aktie hat mit 0,81 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS inne. Die Gazprom PJSC-Aktie zeigt 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at