Aufschläge in Moskau: RTS beendet den Montagshandel im Plus

Am Montag notierte der RTS via MICEX zum Handelsende 1,42 Prozent fester bei 1 094,37 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 7,663 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,768 Prozent auf 1 087,36 Punkte an der Kurstafel, nach 1 079,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des RTS lag heute bei 1 098,78 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 1 084,27 Punkten erreichte.

RTS-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der RTS einen Stand von 1 007,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.07.2023, verzeichnete der RTS einen Wert von 1 033,67 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der MICEX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.10.2022, wurde der RTS mit 1 113,75 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 13,63 Prozent aufwärts. Bei 1 107,08 Punkten markierte der RTS bislang ein Jahreshoch. Bei 900,08 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im RTS

Die stärksten Einzelwerte im RTS sind derzeit Unipro (ex EON Russia) (+ 1,27 Prozent auf 2,39 RUB), TMK (+ 1,22 Prozent auf 224,70 RUB), Severstal (+ 1,12 Prozent auf 1 378,00 RUB), Surgutneftegas Pref (+ 0,75 Prozent auf 56,78 RUB) und Surgutneftegas (+ 0,73 Prozent auf 33,03 RUB). Flop-Aktien im RTS sind hingegen Mechel (-2,71 Prozent auf 276,30 RUB), LSR (-2,28 Prozent auf 692,80 RUB), Bashneft Pref (-1,60 Prozent auf 1 600,00 RUB), Yandex (-1,56 Prozent auf 2 625,00 RUB) und Mobile TeleSystems (Spons ADRs) (-1,42 Prozent auf 278,15 RUB).

Diese RTS-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im RTS sticht die VTB Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 48 204 540 000 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 6,487 Mrd. Euro macht die Yandex-Aktie im RTS derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die RTS-Titel auf

Die Gazprom PJSC-Aktie präsentiert mit 0,81 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im RTS. Die Gazprom PJSC-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 49,45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

