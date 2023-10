Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones letztendlich steigen

So bewegte sich der Dow Jones am zweiten Tag der Woche schlussendlich.

Letztendlich beendete der Dow Jones den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,04 Prozent) bei 33 997,65 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 10,496 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,448 Prozent auf 33 832,42 Punkte an der Kurstafel, nach 33 984,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 34 147,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 33 854,70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.09.2023, den Stand von 34 618,24 Punkten. Der Dow Jones wurde vor drei Monaten, am 17.07.2023, mit 34 585,35 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 17.10.2022, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 30 185,82 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 2,60 Prozent. Bei 35 679,13 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 31 429,82 Punkten markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Chevron (+ 1,32 Prozent auf 167,59 USD), Coca-Cola (+ 1,20 Prozent auf 54,07 USD), Dow (+ 1,08 Prozent auf 50,73 USD), American Express (+ 1,05 Prozent auf 154,39 USD) und Travelers (+ 1,02 Prozent auf 169,36 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen Goldman Sachs (-1,60 Prozent auf 309,36 USD), Intel (-1,37 Prozent auf 36,06 USD), Johnson Johnson (-0,91 Prozent auf 156,09 USD), Apple (-0,88 Prozent auf 177,15 USD) und Amgen (-0,86 Prozent auf 284,42 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 14 731 214 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 2,654 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel im Blick

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,65 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

