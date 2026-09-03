Aufschläge in New York: Anleger lassen Dow Jones zum Start steigen

Der Dow Jones hält am vierten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Donnerstag verbucht der Dow Jones um 15:58 Uhr via NYSE ein Plus in Höhe von 0,81 Prozent auf 53 489,35 Punkte. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 24,768 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,438 Prozent auf 52 829,58 Punkte an der Kurstafel, nach 53 061,95 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 53 544,87 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 53 309,17 Einheiten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 0,050 Prozent. Noch vor einem Monat, am 03.08.2026, betrug der Dow Jones-Kurs 53 178,41 Punkte. Vor drei Monaten, am 03.06.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 50 687,07 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 03.09.2025, den Stand von 45 271,23 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 10,56 Prozent. Bei 54 744,33 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 45 057,28 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen aktuell Salesforce (+ 3,49 Prozent auf 265,90 USD), Microsoft (+ 2,79 Prozent auf 510,70 USD), Goldman Sachs (+ 2,56 Prozent auf 1 030,14 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 1,91 Prozent auf 340,15 USD) und IBM (+ 1,63 Prozent auf 235,47 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Merck (-1,15 Prozent auf 149,89 USD), Home Depot (-1,03 Prozent auf 273,40 EUR), Cisco (-0,95 Prozent auf 108,42 USD), McDonalds (-0,60 Prozent auf 259,39 USD) und Procter Gamble (-0,41 Prozent auf 147,03 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 4 339 821 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im Dow Jones, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,515 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Die Travelers-Aktie verzeichnet mit 10,75 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,27 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at