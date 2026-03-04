NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100-Performance im Fokus 04.03.2026 18:03:35

Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen

Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen

Aktuell wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 1,58 Prozent auf 25 109,91 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,529 Prozent höher bei 24 850,94 Punkten, nach 24 720,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 130,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 795,53 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,08 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 891,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 581,70 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 20 352,53 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,382 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 315,84 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,43 Prozent auf 147,84 USD), Ross Stores (+ 7,41 Prozent auf 212,28 USD), Micron Technology (+ 6,54 Prozent auf 404,50 USD), Datadog A (+ 6,43 Prozent auf 118,96 USD) und AppLovin (+ 6,35 Prozent auf 466,78 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Baker Hughes (-2,38 Prozent auf 61,05 USD), Keurig Dr Pepper (-2,16 Prozent auf 28,93 USD), Diamondback Energy (-1,57 Prozent auf 174,74 USD), JDcom (-1,44 Prozent auf 25,27 USD) und Kraft Heinz Company (-1,40 Prozent auf 23,88 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 259 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,815 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,82 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Kraft Heinz Company

mehr Nachrichten

Analysen zu NVIDIA Corp.

mehr Analysen
26.02.26 NVIDIA Buy UBS AG
26.02.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
26.02.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
26.02.26 NVIDIA Overweight Barclays Capital
26.02.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 420,55 1,28% AppLovin Corp
Baker Hughes Inc. 52,11 -0,25% Baker Hughes Inc.
Datadog Inc Registered Shs -A- 101,14 -0,26% Datadog Inc Registered Shs -A-
Diamondback Energy Inc 150,50 -0,62% Diamondback Energy Inc
JD.com Inc (spons. ADRs) 21,35 -1,84% JD.com Inc (spons. ADRs)
Keurig Dr Pepper Inc 24,76 -0,28% Keurig Dr Pepper Inc
Kraft Heinz Company 20,69 0,05% Kraft Heinz Company
Micron Technology Inc. 346,65 0,46% Micron Technology Inc.
NVIDIA Corp. 157,32 0,00% NVIDIA Corp.
Ross Stores Inc. 182,90 -0,15% Ross Stores Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 126,75 0,52% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 093,68 1,51%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
10:11 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex kann ebenfalls zulegen. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen