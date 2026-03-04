Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 am Mittag steigen

Aktuell wagen sich die Börsianer in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 1,58 Prozent auf 25 109,91 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,529 Prozent höher bei 24 850,94 Punkten, nach 24 720,08 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte heute sein Tageshoch bei 25 130,20 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24 795,53 Punkten lag.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 2,08 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 24 891,24 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 25 581,70 Punkten. Der NASDAQ 100 stand noch vor einem Jahr, am 04.03.2025, bei 20 352,53 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 0,382 Prozent. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt aktuell bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 315,84 Zählern markiert.

NASDAQ 100-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Strategy (ex MicroStrategy) (+ 11,43 Prozent auf 147,84 USD), Ross Stores (+ 7,41 Prozent auf 212,28 USD), Micron Technology (+ 6,54 Prozent auf 404,50 USD), Datadog A (+ 6,43 Prozent auf 118,96 USD) und AppLovin (+ 6,35 Prozent auf 466,78 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 derweil Baker Hughes (-2,38 Prozent auf 61,05 USD), Keurig Dr Pepper (-2,16 Prozent auf 28,93 USD), Diamondback Energy (-1,57 Prozent auf 174,74 USD), JDcom (-1,44 Prozent auf 25,27 USD) und Kraft Heinz Company (-1,40 Prozent auf 23,88 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 259 890 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,815 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ 100 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 1,82 erwartet. Im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at