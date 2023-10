Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 letztendlich steigen

Der NASDAQ 100 gewann heute an Wert.

Zum Handelsschluss legte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 0,56 Prozent auf 15 131,52 Punkte zu. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,179 Prozent auf 15 074,04 Punkte an der Kurstafel, nach 15 047,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 15 241,94 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 15 050,54 Zählern.

NASDAQ 100-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 08.09.2023, den Stand von 15 280,23 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.07.2023, notierte der NASDAQ 100 bei 15 045,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 10.10.2022, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 10 926,97 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2023 kletterte der Index bereits um 39,30 Prozent aufwärts. Bei 15 932,05 Punkten schaffte es der NASDAQ 100 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 10 696,42 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Lucid (+ 8,15 Prozent auf 5,44 USD), Enphase Energy (+ 5,01 Prozent auf 125,75 USD), JDcom (+ 3,56 Prozent auf 30,27 USD), Dollar Tree (+ 3,26 Prozent auf 108,12 USD) und Airbnb (+ 2,99 Prozent auf 131,59 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind derweil Netflix (-3,27 Prozent auf 373,32 USD), Fastenal (-1,10 Prozent auf 55,85 USD), Paccar (-0,77 Prozent auf 86,77 USD), Paychex (-0,61 Prozent auf 118,43 USD) und Micron Technology (-0,59 Prozent auf 69,07 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Tesla-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 14 287 292 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 2,628 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,09 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at