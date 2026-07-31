Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen

Wie bereits am Vortag richtet sich der NASDAQ 100 auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Am Freitag steigt der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ um 0,43 Prozent auf 28 227,81 Punkte. In den Handel ging der NASDAQ 100 1,21 Prozent höher bei 28 446,99 Punkten, nach 28 106,35 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ 100 betrug 28 166,11 Punkte, das Tageshoch hingegen 28 606,77 Zähler.

NASDAQ 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn fiel der NASDAQ 100 bereits um 0,649 Prozent zurück. Der NASDAQ 100 verzeichnete am letzten Handelstag im Juni, dem 30.06.2026, den Stand von 30 276,35 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2026, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 27 452,12 Punkten gehandelt. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2025, lag der NASDAQ 100 noch bei 23 218,12 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 11,99 Prozent. Bei 30 762,20 Punkten markierte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22 841,42 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind derzeit Amazon (+ 13,00 Prozent auf 266,11 USD), Monolithic Power Systems (+ 12,80 Prozent auf 1 484,61 USD), DexCom (+ 11,64 Prozent auf 83,22 USD), Astera Labs (+ 7,61 Prozent auf 322,51 USD) und Arm (+ 5,90 Prozent auf 255,79 USD). Die schwächsten NASDAQ 100-Aktien sind hingegen Apple (-8,60 Prozent auf 304,77 USD), Linde (-5,96 Prozent auf 478,33 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-3,86 Prozent auf 93,97 USD), QUALCOMM (-2,47 Prozent auf 147,86 USD) und GE HealthCare Technologies (-2,19 Prozent auf 68,41 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 8 497 130 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie macht im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,312 Bio. Euro.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Aktien

Die Comcast-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Mit 6,09 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at