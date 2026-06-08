Aufschläge in New York: Anleger lassen NASDAQ Composite am Montagmittag steigen

Für den NASDAQ Composite geht es am Montag aufwärts.

Am Montag tendiert der NASDAQ Composite um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,41 Prozent höher bei 26 070,93 Punkten. Zum Handelsstart standen Gewinne von 1,38 Prozent auf 26 065,07 Punkte an der Kurstafel, nach 25 709,43 Punkten am Vortag.

Bei 25 898,49 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 26 179,65 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Jahreshoch und -Jahrestief

Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 08.05.2026, einen Wert von 26 247,08 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der NASDAQ Composite bei 22 387,68 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.06.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19 529,95 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 12,20 Prozent. Bei 27 190,21 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 20 690,25 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Intel (+ 12,95 Prozent auf 112,01 USD), KLA-Tencor (+ 10,11 Prozent auf 2 124,24 USD), Astro-Med (+ 10,01 Prozent auf 15,94 USD), Applied Materials (+ 9,23 Prozent auf 494,83 USD) und Lam Research (+ 8,71 Prozent auf 329,69 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen Donegal Group B (-11,02 Prozent auf 17,03 USD), Americas Car-Mart (-10,87 Prozent auf 6,89 USD), CIENA (-4,17 Prozent auf 467,84 USD), Volvo (A) (-3,56 Prozent auf 34,72 USD) und Akamai (-3,28 Prozent auf 144,42 USD) unter Druck.

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 014 722 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,310 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ Composite-Werten. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at