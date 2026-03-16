Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,83 Prozent fester bei 46 946,41 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,365 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,281 Prozent fester bei 46 689,24 Punkten, nach 46 558,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 46 707,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47 176,14 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 500,93 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 48 114,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 41 488,19 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,97 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46 494,63 Zählern markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,86 Prozent auf 198,34 USD), Amazon (+ 1,96 Prozent auf 211,74 USD), Boeing (+ 1,71 Prozent auf 213,47 USD), NVIDIA (+ 1,65 Prozent auf 183,22 USD) und Goldman Sachs (+ 1,61 Prozent auf 794,77 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Verizon (-0,80 Prozent auf 50,97 USD), 3M (-0,67 Prozent auf 149,95 USD), Walt Disney (-0,63 Prozent auf 98,66 USD), American Express (-0,59 Prozent auf 298,20 USD) und Walmart (-0,42 Prozent auf 125,99 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 51 751 709 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,833 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at