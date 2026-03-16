Gewinne 4.000€ in Gold. Von Krypto bis zu Aktien, ETFs, ETCs und Edelmetallen: Diversifiziere dein Portfolio und sichere dir deine Gewinnchance. -W-

Dow Jones 30 Industrial

46 946,41
387,94
0,83 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
Dow Jones im Blick 16.03.2026 22:34:57

Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Aufschläge in New York: Börsianer lassen Dow Jones schlussendlich steigen

Der Dow Jones performte zum Handelsschluss positiv.

Der Dow Jones tendierte im NYSE-Handel zum Handelsschluss um 0,83 Prozent fester bei 46 946,41 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,365 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der Dow Jones 0,281 Prozent fester bei 46 689,24 Punkten, nach 46 558,47 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Montag bei 46 707,40 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 47 176,14 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 49 500,93 Punkten auf. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 16.12.2025, bei 48 114,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones stand am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, bei 41 488,19 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresanfang 2026 bereits um 2,97 Prozent. Der Dow Jones erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 50 512,79 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 46 494,63 Zählern markiert.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen derzeit Salesforce (+ 2,86 Prozent auf 198,34 USD), Amazon (+ 1,96 Prozent auf 211,74 USD), Boeing (+ 1,71 Prozent auf 213,47 USD), NVIDIA (+ 1,65 Prozent auf 183,22 USD) und Goldman Sachs (+ 1,61 Prozent auf 794,77 USD). Schwächer notieren im Dow Jones derweil Verizon (-0,80 Prozent auf 50,97 USD), 3M (-0,67 Prozent auf 149,95 USD), Walt Disney (-0,63 Prozent auf 98,66 USD), American Express (-0,59 Prozent auf 298,20 USD) und Walmart (-0,42 Prozent auf 125,99 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 51 751 709 Aktien gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 3,833 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Titel

2026 präsentiert die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
Analysen zu Dow Jones-Aktien

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 946,41 0,83%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich freundlich -- DAX schlussendlich fester -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend leichter
Der heimische Aktienmarkt konnte am Montag in die Gewinnzone drehen. Der deutsche Leitindex kämpfte sich über die Nulllinie zurück. Die US-Börsen zeigten sich von ihrer freundlichen Seite. Die asiatischen Börsen zeigten sich zum Wochenstart uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen