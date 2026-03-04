Axon Enterprise Aktie

Axon Enterprise für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DPZU / ISIN: US05464C1018

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
NASDAQ 100 im Fokus 04.03.2026 16:03:18

Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start steigen

Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start steigen

Der NASDAQ 100 bleibt auch am dritten Tag der Woche auf Erholungskurs.

Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ 0,89 Prozent fester bei 24 939,66 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,529 Prozent stärker bei 24 850,94 Punkten, nach 24 720,08 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 795,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 941,58 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,38 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 04.02.2026, den Wert von 24 891,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wies der NASDAQ 100 25 581,70 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 04.03.2025, einen Stand von 20 352,53 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,06 Prozent nach. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 315,84 Zählern erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,67 Prozent auf 142,85 USD), Ross Stores (+ 5,13 Prozent auf 207,78 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,70 Prozent auf 217,72 USD), AppLovin (+ 4,24 Prozent auf 457,50 USD) und Datadog A (+ 3,36 Prozent auf 115,53 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Atlassian (-3,66 Prozent auf 75,51 USD), DexCom (-2,57 Prozent auf 71,20 USD), Axon Enterprise (-1,99 Prozent auf 567,55 USD), Enphase Energy (-1,83 Prozent auf 42,41 USD) und Diamondback Energy (-1,78 Prozent auf 174,37 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 606 115 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,815 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Zum NASDAQ 100-Chart
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung

Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Nachrichten zu Axon Enterprise

mehr Nachrichten

Analysen zu Axon Enterprise

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

AppLovin Corp 420,55 1,28% AppLovin Corp
Atlassian 66,80 1,52% Atlassian
Axon Enterprise 488,90 -0,18% Axon Enterprise
Datadog Inc Registered Shs -A- 101,14 -0,26% Datadog Inc Registered Shs -A-
DexCom Inc. 62,49 -0,24% DexCom Inc.
Diamondback Energy Inc 150,50 -0,62% Diamondback Energy Inc
Enphase Energy Inc 36,74 0,81% Enphase Energy Inc
JD.com Inc (spons. ADRs) 21,35 -1,84% JD.com Inc (spons. ADRs)
Kraft Heinz Company 20,69 0,05% Kraft Heinz Company
NVIDIA Corp. 157,32 0,00% NVIDIA Corp.
Old Dominion Freight Line Inc. 184,30 -0,81% Old Dominion Freight Line Inc.
Ross Stores Inc. 182,90 -0,15% Ross Stores Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 126,75 0,52% Strategy (ex MicroStrategy)

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 093,68 1,51%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:22 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025
10:11 4. Quartal 2025: So investierte der Hedgefonds von Paul Singer - Elliott Investment Management - mit Fokus auf Etsy, PepsiCo & Co.
04.03.26 Aktien von Amazon, Apple, Microsoft & Co.: Das änderte Jeremy Grantham in Q4 2025 an seinem Depot
03.03.26 Commerzbank-Portfolio: Diese US-Aktien gehörten im vierten Quartal 2025 zu den größten Positionen
02.03.26 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen

Börse aktuell - Live Ticker

Krieg in Nahost: ATX und DAX im Plus -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt notiert am Donnerstag höher. Der deutsche Leitindex kann ebenfalls zulegen. An den Börsen in Fernost dominierten die positiven Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen