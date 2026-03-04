Axon Enterprise Aktie
|NASDAQ 100 im Fokus
|
04.03.2026 16:03:18
Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Start steigen
Am Mittwoch tendiert der NASDAQ 100 um 16:01 Uhr via NASDAQ 0,89 Prozent fester bei 24 939,66 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,529 Prozent stärker bei 24 850,94 Punkten, nach 24 720,08 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 24 795,53 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 24 941,58 Punkten verzeichnete.
So entwickelt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der NASDAQ 100 bereits um 1,38 Prozent. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor einem Monat, am 04.02.2026, den Wert von 24 891,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, wies der NASDAQ 100 25 581,70 Punkte auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor einem Jahr, am 04.03.2025, einen Stand von 20 352,53 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 1,06 Prozent nach. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26 165,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 315,84 Zählern erreicht.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Die Top-Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,67 Prozent auf 142,85 USD), Ross Stores (+ 5,13 Prozent auf 207,78 USD), Old Dominion Freight Line (+ 4,70 Prozent auf 217,72 USD), AppLovin (+ 4,24 Prozent auf 457,50 USD) und Datadog A (+ 3,36 Prozent auf 115,53 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Atlassian (-3,66 Prozent auf 75,51 USD), DexCom (-2,57 Prozent auf 71,20 USD), Axon Enterprise (-1,99 Prozent auf 567,55 USD), Enphase Energy (-1,83 Prozent auf 42,41 USD) und Diamondback Energy (-1,78 Prozent auf 174,37 USD).
Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 606 115 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ 100 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 3,815 Bio. Euro.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Fokus
Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie mit 1,82 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,62 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
