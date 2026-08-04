Aufschläge in New York: Börsianer lassen NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag steigen

Am Dienstag verbucht der NASDAQ Composite um 20:02 Uhr via NASDAQ Gewinne in Höhe von 2,61 Prozent auf 26 589,36 Punkte. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,672 Prozent auf 26 088,04 Punkte an der Kurstafel, nach 25 913,90 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 088,04 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26 627,15 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 832,67 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 04.05.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 25 067,80 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 04.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21 053,58 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,43 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt derzeit bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20 690,25 Zählern.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell 3D Systems (+ 34,98 Prozent auf 3,82 USD), Zebra Technologies (+ 22,98 Prozent auf 358,65 USD), Innodata (+ 12,05 Prozent auf 70,88 USD), TTM Technologies (+ 11,92 Prozent auf 135,66 USD) und FormFactor (+ 11,61 Prozent auf 121,43 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Commercial Vehicle Group (-9,80 Prozent auf 4,14 USD), Anika Therapeutics (-6,53 Prozent auf 19,38 USD), Donegal Group B (-5,80 Prozent auf 21,62 USD), AXT (-4,59 Prozent auf 65,52 USD) und Americas Car-Mart (-4,29 Prozent auf 3,35 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im NASDAQ Composite ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 13 413 282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,222 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 18,69 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at