Aufschläge in New York: Dow Jones am Dienstagnachmittag mit Zuschlägen

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,83 Prozent stärker bei 52 101,36 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 19,828 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,593 Prozent auf 51 364,55 Punkte an der Kurstafel, nach 51 671,03 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 51 712,63 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 190,29 Zählern.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, stand der Dow Jones bei 49 526,17 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.03.2026, bewegte sich der Dow Jones bei 46 946,41 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 16.06.2025, einen Stand von 42 515,09 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 7,69 Prozent. Bei 52 190,29 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell JPMorgan Chase (+ 3,44 Prozent auf 330,40 USD), 3M (+ 2,86 Prozent auf 162,76 USD), Caterpillar (+ 2,77 Prozent auf 959,77 USD), Visa (+ 2,21 Prozent auf 330,97 USD) und American Express (+ 1,67 Prozent auf 340,99 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Microsoft (-2,16 Prozent auf 391,12 USD), Salesforce (-2,05 Prozent auf 161,17 USD), NVIDIA (-1,47 Prozent auf 209,33 USD), Verizon (-1,08 Prozent auf 46,56 USD) und Coca-Cola (-0,83 Prozent auf 80,24 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 11 399 263 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,286 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,01 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at