Aufschläge in New York: Dow Jones am Mittag in der Gewinnzone

Am Freitag steigt der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE um 1,00 Prozent auf 52 585,36 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 24,535 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der Dow Jones 0,437 Prozent höher bei 52 291,85 Punkten, nach 52 064,10 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 52 204,46 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 52 720,24 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der Dow Jones bereits um 0,989 Prozent. Noch vor einem Monat, am 11.08.2026, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 53 791,85 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.06.2026, wurde der Dow Jones mit 50 848,75 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 11.09.2025, wies der Dow Jones einen Stand von 46 108,00 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 8,69 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 54 744,33 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45 057,28 Zählern markiert.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im Dow Jones sind aktuell Cisco (+ 3,97 Prozent auf 111,70 USD), Apple (+ 2,54 Prozent auf 334,88 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 2,43 Prozent auf 338,41 USD), Salesforce (+ 2,41 Prozent auf 248,85 USD) und Boeing (+ 2,29 Prozent auf 209,50 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen UnitedHealth (-2,43 Prozent auf 378,84 USD), Amgen (-0,53 Prozent auf 380,44 USD), Merck (-0,13 Prozent auf 144,52 USD), McDonalds (+ 0,03 Prozent auf 253,13 USD) und Johnson Johnson (+ 0,09 Prozent auf 266,60 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Das größte Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 7 312 189 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,643 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Travelers-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,46 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at