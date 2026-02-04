Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Mittag zu

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 17:59 Uhr um 0,60 Prozent stärker bei 49 535,11 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 18,855 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der Dow Jones 0,239 Prozent fester bei 49 358,59 Punkten, nach 49 240,99 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 49 254,80 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49 649,86 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der Dow Jones bislang einen Gewinn von 1,55 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 02.01.2026, bei 48 382,39 Punkten. Der Dow Jones verzeichnete vor drei Monaten, am 04.11.2025, den Stand von 47 085,24 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.02.2025, wies der Dow Jones einen Wert von 44 556,04 Punkten auf.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,38 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 49 653,13 Punkten. Bei 47 853,04 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 7,37 Prozent auf 363,54 USD), 3M (+ 4,38 Prozent auf 162,50 USD), Walt Disney (+ 3,99 Prozent auf 108,38 USD), Nike (+ 3,97 Prozent auf 63,35 USD) und Merck (+ 3,39 Prozent auf 119,77 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil NVIDIA (-3,68 Prozent auf 173,70 USD), IBM (-3,24 Prozent auf 284,77 USD), UnitedHealth (-2,88 Prozent auf 276,00 USD), Goldman Sachs (-2,48 Prozent auf 915,70 USD) und Amazon (-1,61 Prozent auf 234,77 USD).

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 17 818 325 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 3,811 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Blick

Die Verizon-Aktie weist mit 9,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,06 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

