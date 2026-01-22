Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Nachmittag zu

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:01 Uhr um 0,91 Prozent höher bei 49 524,99 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,557 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 1,08 Prozent auf 48 546,03 Punkte an der Kurstafel, nach 49 077,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 49 607,29 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 49 201,81 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Plus von 1,06 Prozent. Der Dow Jones bewegte sich noch vor einem Monat, am 22.12.2025, bei 48 362,68 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 22.10.2025, einen Stand von 46 590,41 Punkten auf. Der Dow Jones wurde vor einem Jahr, am 22.01.2025, mit 44 156,73 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 2,36 Prozent. 49 633,35 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 47 853,04 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell 3M (+ 3,73 Prozent auf 161,69 USD), Procter Gamble (+ 3,09 Prozent auf 150,58 USD), Salesforce (+ 2,62 Prozent auf 227,39 USD), American Express (+ 2,47 Prozent auf 368,48 USD) und UnitedHealth (+ 1,77 Prozent auf 353,90 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen derweil Merck (-2,13 Prozent auf 108,74 USD), Sherwin-Williams (-1,23 Prozent auf 351,93 USD), Walmart (-0,98 Prozent auf 118,19 USD), Coca-Cola (-0,26 Prozent auf 71,82 USD) und IBM (-0,15 Prozent auf 297,10 USD) unter Druck.

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 17 618 562 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,701 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Werte im Fokus

Die Verizon-Aktie hat mit 8,21 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,13 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at