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Dow Jones-Performance 02.11.2026 20:04:18

Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Nachmittag zu

Aufschläge in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Nachmittag zu

Der Dow Jones steigt heute.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 20:02 Uhr um 0,89 Prozent höher bei 52 233,38 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 25,265 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 1,19 Prozent auf 52 383,90 Punkte an der Kurstafel, nach 51 770,31 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 424,91 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 008,23 Zählern.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 02.10.2026, einen Wert von 51 176,96 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 52 485,03 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, den Stand von 47 562,87 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 7,96 Prozent. 54 744,33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 45 057,28 Punkte.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Sherwin-Williams (+ 5,86 Prozent auf 352,11 USD), Amazon (+ 3,84 Prozent auf 249,58 USD), Walmart (+ 2,95 Prozent auf 127,15 USD), American Express (+ 2,93 Prozent auf 328,47 USD) und Honeywell Technologies (+ 2,93 Prozent auf 224,72 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Chevron (-3,17 Prozent auf 228,06 USD), UnitedHealth (-2,36 Prozent auf 397,36 USD), Apple (-2,31 Prozent auf 336,66 USD), Cisco (-1,67 Prozent auf 102,76 USD) und Johnson Johnson (-1,49 Prozent auf 269,14 USD).

Welche Dow Jones-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 9 880 691 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 4,493 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie mit 10,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index weist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,12 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at

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