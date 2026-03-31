Aufschläge in New York: Dow Jones beendet den Dienstagshandel im Plus

Heute zeigten sich die Anleger in New York optimistisch.

Am Dienstag notierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 2,49 Prozent fester bei 46 341,51 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 17,595 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,148 Prozent auf 45 283,06 Punkte an der Kurstafel, nach 45 216,14 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag heute bei 46 383,40 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 45 480,30 Punkten erreichte.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Stand von 48 977,92 Punkten. Am letzten Handelstag im Dezember, dem 31.12.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 48 063,29 Punkten. Am letzten Handelstag im März, dem 31.03.2025, wurde der Dow Jones mit 42 001,76 Punkten gehandelt.

Seit Anfang des Jahres 2026 gab der Index bereits um 4,22 Prozent nach. Bei 50 512,79 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 45 057,28 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Caterpillar (+ 6,15 Prozent auf 708,46 USD), NVIDIA (+ 5,59 Prozent auf 174,40 USD), Boeing (+ 5,19 Prozent auf 199,03 USD), Goldman Sachs (+ 4,75 Prozent auf 845,99 USD) und JPMorgan Chase (+ 3,66 Prozent auf 294,16 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind hingegen Chevron (-1,81 Prozent auf 206,90 USD), Home Depot (-1,24 Prozent auf 282,20 EUR), Coca-Cola (-0,29 Prozent auf 76,05 USD), Verizon (-0,20 Prozent auf 50,20 USD) und Procter Gamble (-0,19 Prozent auf 144,44 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 69 030 643 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,549 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Titel auf

Die Verizon-Aktie präsentiert mit 10,26 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,59 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at