Aufschläge in New York: Dow Jones bewegt sich zum Handelsende im Plus

Am Freitag bewegte sich der Dow Jones via NYSE schlussendlich 0,29 Prozent stärker bei 52 637,01 Punkten. Der Wert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 24,102 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,453 Prozent auf 52 249,44 Punkte an der Kurstafel, nach 52 487,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 52 709,75 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 52 266,81 Zählern.

So bewegt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 0,362 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.06.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 918,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.04.2026, wies der Dow Jones 47 916,57 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.07.2025, erreichte der Dow Jones einen Stand von 44 650,64 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 8,79 Prozent nach oben. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit NVIDIA (+ 4,03 Prozent auf 210,96 USD), Nike (+ 3,72 Prozent auf 44,37 USD), Cisco (+ 2,54 Prozent auf 121,31 USD), Walmart (+ 1,51 Prozent auf 113,90 USD) und Caterpillar (+ 1,49 Prozent auf 952,41 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil IBM (-2,62 Prozent auf 287,56 USD), UnitedHealth (-1,64 Prozent auf 424,62 USD), Merck (-1,22 Prozent auf 123,54 USD), Johnson Johnson (-0,82 Prozent auf 256,98 USD) und Amazon (-0,69 Prozent auf 245,34 USD).

Die teuersten Dow Jones-Unternehmen

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 32 994 750 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Dow Jones nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,318 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Die Salesforce-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 11,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten. Die Chevron-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,10 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at