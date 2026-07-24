Aufschläge in New York: Dow Jones klettert nachmittags

Um 20:02 Uhr steigt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,50 Prozent auf 51 968,72 Punkte. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 24,377 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,085 Prozent auf 51 755,54 Punkte an der Kurstafel, nach 51 711,65 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones erreichte heute sein Tagestief bei 51 682,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 52 118,19 Punkten lag.

So entwickelt sich der Dow Jones im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der Dow Jones bislang Verluste von 0,356 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2026, wies der Dow Jones einen Stand von 51 848,90 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2026, lag der Dow Jones bei 49 230,71 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 24.07.2025, bei 44 693,91 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,41 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 53 289,30 Punkten. Bei 45 057,28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im Dow Jones zählen aktuell IBM (+ 4,15 Prozent auf 215,22 USD), Salesforce (+ 3,73 Prozent auf 162,78 USD), Apple (+ 3,52 Prozent auf 332,99 USD), Walt Disney (+ 2,64 Prozent auf 95,28 USD) und Sherwin-Williams (+ 2,59 Prozent auf 318,57 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen American Express (-4,92 Prozent auf 324,06 USD), UnitedHealth (-0,75 Prozent auf 420,37 USD), Goldman Sachs (-0,62 Prozent auf 1 068,03 USD), Amazon (-0,30 Prozent auf 232,96 USD) und Caterpillar (-0,17 Prozent auf 893,03 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 10 340 668 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,508 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Werte im Blick

Unter den Dow Jones-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Salesforce-Aktie mit 11,09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 3,88 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at