Aufschläge in New York: Dow Jones legt zum Start zu

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Dow Jones auch am Montag aufwärts.

Am Montag geht es im Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE um 1,01 Prozent auf 47 027,33 Punkte nach oben. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,365 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,281 Prozent auf 46 689,24 Punkte an der Kurstafel, nach 46 558,47 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der Dow Jones bei 47 176,14 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46 707,40 Punkten.

Dow Jones-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 49 500,93 Punkten. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 16.12.2025, einen Stand von 48 114,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wies am vorherigen Handelstag, dem 14.03.2025, einen Wert von 41 488,19 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2026 gab der Index bereits um 2,80 Prozent nach. Das Jahreshoch des Dow Jones liegt derzeit bei 50 512,79 Punkten. Bei 46 494,63 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Boeing (+ 2,47 Prozent auf 215,07 USD), NVIDIA (+ 1,85 Prozent auf 183,59 USD), Salesforce (+ 1,75 Prozent auf 196,21 USD), Goldman Sachs (+ 1,51 Prozent auf 794,02 USD) und Travelers (+ 1,35 Prozent auf 306,57 USD). Zu den schwächsten Dow Jones-Aktien zählen hingegen 3M (-1,72 Prozent auf 148,36 USD), Walmart (-1,11 Prozent auf 125,11 USD), Verizon (-0,99 Prozent auf 50,87 USD), Merck (-0,32 Prozent auf 115,24 USD) und American Express (-0,32 Prozent auf 299,00 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 9 337 095 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im Dow Jones mit 3,833 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,47 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5,48 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at