Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus

Am Mittwoch verbucht der Dow Jones um 17:58 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,25 Prozent auf 52 638,07 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 24,214 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,880 Prozent auf 52 046,36 Punkte an der Kurstafel, nach 52 508,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 52 823,95 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 52 501,55 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht fiel der Dow Jones bereits um 0,073 Prozent zurück. Vor einem Monat, am 15.06.2026, wurde der Dow Jones mit 51 671,03 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 15.04.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 48 463,72 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 15.07.2025, einen Stand von 44 023,29 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 8,80 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 53 289,30 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Apple (+ 3,73 Prozent auf 326,62 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,51 Prozent auf 369,86 USD), Amazon (+ 3,35 Prozent auf 255,77 USD), Microsoft (+ 3,19 Prozent auf 397,19 USD) und 3M (+ 2,60 Prozent auf 160,65 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Cisco (-5,31 Prozent auf 110,87 USD), Caterpillar (-2,69 Prozent auf 908,26 USD), Travelers (-2,00 Prozent auf 330,11 USD), Chevron (-1,69 Prozent auf 178,69 USD) und NVIDIA (-1,36 Prozent auf 208,93 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8 127 193 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,306 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Chevron-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,92 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at