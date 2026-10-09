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Dow Jones-Performance 09.10.2026 20:04:16

Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus

Aufschläge in New York: Dow Jones liegt im Plus

Der Dow Jones performt am fünften Tag der Woche positiv.

Am Freitag verbucht der Dow Jones um 20:02 Uhr via NYSE Gewinne in Höhe von 0,85 Prozent auf 51 665,01 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 26,337 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,247 Prozent auf 51 105,04 Punkte an der Kurstafel, nach 51 231,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 51 665,01 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 51 258,95 Punkten verzeichnete.

Dow Jones auf Jahressicht

Auf Wochensicht legte der Dow Jones bereits um 0,910 Prozent zu. Vor einem Monat, am 09.09.2026, wurde der Dow Jones mit 52 380,66 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 09.07.2026, lag der Dow Jones-Kurs bei 52 487,41 Punkten. Der Dow Jones wies vor einem Jahr, am 09.10.2025, einen Stand von 46 358,42 Punkten auf.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 6,78 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54 744,33 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 45 057,28 Punkten.

Dow Jones-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Merck (+ 2,91 Prozent auf 146,52 USD), Amazon (+ 2,64 Prozent auf 260,77 USD), Visa (+ 2,57 Prozent auf 384,74 USD), Cisco (+ 2,53 Prozent auf 117,80 USD) und Amgen (+ 2,37 Prozent auf 417,08 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Apple (-1,57 Prozent auf 335,09 USD), 3M (-1,56 Prozent auf 161,02 USD), NVIDIA (-0,38 Prozent auf 229,60 USD), Travelers (-0,35 Prozent auf 368,98 USD) und McDonalds (-0,23 Prozent auf 236,35 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. 8 768 391 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5,099 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

2026 hat die Travelers-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones inne. Die Nike-Aktie verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,49 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at

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3M Co. 142,85 -1,89% 3M Co.
Amazon 234,35 3,37% Amazon
Amgen Inc. 370,30 1,86% Amgen Inc.
Apple Inc. 300,70 -1,02% Apple Inc.
Cisco Inc. 105,66 3,18% Cisco Inc.
McDonald's Corp. 210,20 -0,38% McDonald's Corp.
Merck Co. 129,86 2,06% Merck Co.
Nike Inc. 31,01 -0,02% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 204,95 -0,27% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 134,96 0,52% Procter & Gamble Co.
Travelers Inc (Travelers Companies) 328,80 -0,24% Travelers Inc (Travelers Companies)
Visa Inc. 345,00 2,99% Visa Inc.

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Dow Jones 51 654,95 0,83%

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